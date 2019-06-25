شكرا لقرائتكم تعرف على موعد اختبارات الناشئين بالإسماعيلى لمختلف المراحل السنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ اختبارات الناشئين بالنادى الاسماعيلى لمختلف المراحل السنية فى مطلع الشهر القادم (١-٧-٢٠١٩) بملعب مركز شباب الشيخ زايد فى الإسماعيلية. وقرر مسئولو الدروايش أن يبدأ النادى فى طرح الاستمارات مطلع الشهر القادم بمقر مركز شباب الشيخ زايد على أن تبدأ الإختبارات منذ التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا تحت إشراف طارق زين المكلف بتشكيل الأجهزة الفنية و الإدارية لقطاع الناشئين و إسماعيل حفنى المكلف بتشكيل الأجهزة الفنية و الإدارية بقطاع البراعم و الأكاديميات .

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