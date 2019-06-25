شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يؤدى تدريباته في الجيم لاصابته بكدمة في الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى رمضان صبحي لاعب الاهلي تدريباته في الجيم أمس لتعرضه إلى كدمة في الركبة ، بحسب ما أكده الجهاز الفنى للنادى الأهلي.

وأكد الجهاز الفنى للفريق الأحمر أنه حرص على منحصبحي الوقت الكافي للتعافي والعودة مجددا إلى المشاركة الجماعية.

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وظهر رمضان في ملعب التتش أمس، بعد الانتهاء من أداء بعض التدريبات في الجيم، فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته في مران الفريق.

ويؤدي الأهلي تدريباته فترة واحدة اليوم وغدا فيما يخوض تدريبات على فترتين يوم الخميس المقبل.