شكرا لقرائتكم حسام غالي بصحبة أبناءه محمود وسليم وزوجته لميس على انستجرام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حسام غالي مدير الكرة في نادي الجونة الحالي، ونجم الاهلى ومنتخب مصر السابق عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام أول صوره بصحبة أبناءه محمود وسليم وزوجته لميس، . ويعد هذا الحساب هو أول حساب رسمي لكابيتانو الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements وجدد نادي الجونة تعاقده مع حسام غالي، مدير الكرة بالفريق الأول، لمدة موسم واحد، في حضور خالد بشارة، رئيس مجلس الإدارة، ونادر شوقي المسئول عن التعاقدات.



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