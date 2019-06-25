شكرا لقرائتكم منتخب السلة تحت 16 سنة يواجه لبنان فى نهائى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب ناشئين السلة تحت 16 سنة نظيره البنانى فى نهائى البطولة العربية ، فى السادسة من مساء اليوم و التى تقام بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر .

واستعان الجهاز الفنى بقيادة رفيق يوسف، فى البطولة قبل المباراة المرتقبة بقائمة تضم عدد من اللاعبين القادرين على حصد اللقب العربى ، ليضاف إلى سجل البطولات التى حققتها منتخبات الناشئين من قبل

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القائمة تضم كل من عمر محمد جابر ، إبراهيم محرم ، عمر سعد النمر ، أسر محمد جودة ، أحمد ياسر ، محمود وليد ، كريم وليد أبو سريع ، بلال عبد المطلب ، عمر عبد السلام ، على وحيد ، عبد الله ناصر ، مؤمن طارق خيرى.

وتغلب منتخب السلة فى الجولات السابقة بالدور التمهيدى امام كل من البحرين و لبنان و السعودية و الجزائر وفى قبل النهائى فاز على تونس .