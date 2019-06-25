ملف "ميلان-كورتينا" يفوز باستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز ملف ميلان-كورتينا دامبيزو بحق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026 بناء على التصويت الذي أجرته اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان السويسرية يوم الاثنين. وأكد رئيس لجنة التقييم اوكتافيان مورايو قبل عملية الاقتراع أن الملف الإيطالي حصل على ضمانات حكومية ويحظى بدعم شعبي أكثر من الملف السويدي. Advertisements واستضافت كورتينا الأولمبياد الشتوي في 1956 وجرت نسخة 2006 من الأولمبياد الشتوي في تورينو الإيطالية ونسخة 1960 من الأولمبياد الصيفي في روما. وقال جوزيبي سالا عمدة ميلان : نخطط لاستضافة دور ألعاب صديقة لكوكب الأرض. إنها رؤية ستسهم فيها الألعاب الأولمبية. لهذا وافق 87 بالمئة من المقيمين في ميلان على استضافة الألعاب الأولمبية. من جانبه قال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي :إنه حلم دولة بأكملها، ليس الحكومة فقط ولكن الإقليم بأكمله.

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