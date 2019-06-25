الخليج 365 يكشف.. هيدرسفيلد يطلب أضعاف عرض الأهلي للاستغناء عن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر أن فشل إتمام الاتفاق بين النادي الأهلي، وهيدرسفيلد حتى الآن ، بشأن صفقة رمضان صبحي، يرجع إلى مطالب النادي الإنجليزي الكبيرة.

وأوضح المصدر المقرب من الصفقة لـ"الخليج 365"، أن النادي الأهلي عرض شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي مقابل 2.5 مليون جنيه أسترليني، فيما طلب هيدرسفيلد بـ8.5 مليون أسترليني.

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كما عرض النادي الأهلي 750 ألف أسترليني لاستعارة اللاعب لمدة موسم، ولكن طلب النادي الإنجليزي الحصول على 4 مليون أسترليني نظير الإعارة.

وكان النادي الاهلي استعار رمضان صبحي لمدة 6 أشهر مقابل 800 ألف أسترليني.

وشارك رمضان خلال فترة إعارته للنادي الأهلي في 16 مباراة بالدوري، سجل خلالهم هدفين، وصنع 3 آخرين، ولعب 7 مباريات بدوري الأبطال.