قائد الكونغو: لدينا رغبة في الفوز على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد يوسف مولومبو قائد منتخب الكونغو، أن فريقه تعامل جيدًا مع الخسارة الأخيرة أمام أوغندا وأن اللاعبون تعاهدوا على عبور الأزمة وذلك قبل مواجهة منتخب مصر في الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال مولومبو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "سنلعب بقوة في اللقاء المقبل أمام مصر صاحبة الأرض والجمهور، ولدينا رغبة وحماس للفوز على مصر وسط جماهيرها لأن الخسارة تعني توديع البطولة مبكرا".

وأضاف قائد الكونغو: "كان من الصعب عليَ أن أغيب أمام أوغندا للإصابة ولكني تحسنت كثيرًا، والمدير الفني سيأخذ القرار النهائي بشأني اليوم ولكني أشعر بتحسن كبير، الفريق رغم الخسارة من أوغندا أظهر شكلًا جيدًا".

واختتم مولومبو: "درجة الحرارة في لقاء أوغندا كانت صعبة وقاسية ولكن أمام مصر ستقام المباراة ليلا والأجواء ستكون أفضل والفريق سيقاتل على الفوز".