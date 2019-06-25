محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة التجهيزات التي نفذتها مديرية الشباب والرياضة بمراكز الشباب لاستقبال المواطنين لمشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الثلاثاء، أن راشد تفقد مراكز شباب ميت عقبة، امبابة، الطالبية، السلام، والأخرى الموجودة بأحياء العجوزة وشمال الجيزة والعمرانية.
ووجه المحافظ بتوفير سبل الراحة اللازمة للمواطنين أثناء مشاهدة مباريات البطولة والتأكد من توافر مقاعد للجلوس لتسع جميع المواطنين.
وشدد محافظ الجيزة على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في أماكن عرض المباريات، والتأكد من توافر عدد من أبواب للدخول والخروج والطواريء بمقر شاشات العرض، حفاظًا على سلامة المواطنين.
وأشاد راشد بحفل افتتاح بطوله الأمم الإفريقية، مؤكدًا على جدارة الدولة فى تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى وضمان خروجها على الوجة الأمثل في ظل تضافر مجهودات كافة الأجهزة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد شاشات عرض أمم أفريقيا بمراكز الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.