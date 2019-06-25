تقرير.. من هو "جوميز" حكم مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكونغو الديموقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

المباراة ستقام في تمام العاشرة مساء غد الأربعاء على ملعب ستاد القاهرة، ويتواجد كلا المنتخبين في المجموعة الأولى رفقة كل من أوغندا وزيمبابوي.

الجنوب أفريقي فيكتور جوميز سبق له إدارة عدة مباريات للمنتخب المصري كان آخرها أمام تونس في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الكان، كما كان شاهدًا على تحقيق الحلم المونديالي أمام أوغندا

فك العقدة التونسية

في السادس عشر من نوفمبر الماضي، أقيمت مباراة جمعت بين منتخبي مصر وتونس في الجولة الخامسة عن المجموعة العاشرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

ورغم حسم المنتخبين تأهلهما إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، إلا أن المباراة كانت هامة نظرًا لهزيمة مصر من تونس في الجولة الأولى بجانب محاولة الفراعنة الوصول لقمة المجموعة بجانب محاولة فك العقدة "التونسية" التي استمرت لمدة 16 عامًا.

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حسم الفراعنة المباراة بثلاثية مقابل هدفين، أشهر خلالها جوميز 7 بطاقات صفراء ( مصر 5-2 تونس).

شاهد على الحلم المونديالي

في الخامس من سبتمبر عام 2017، عُين الجنوب أفريقي فيكتور جوميز حكمًا لإدارة مباراة مصر واوغندا التي جمعتهما في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمنافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا، وكان شاهد عيان على عودة الفراعنة التاريخية للمشاركة في المونديال بعد غياب استمر لمدة 29 عامًا.

المباراة حسمها الفراعنة بهدف دون رد سجله محمد صلاح في الدقيقة السادسة من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ليقترب خطوة من حلمه للمشاركة في منافسات المونديال قبل الحسم في مباراة الكونغو.

حضور أمام الفرق المصرية

جوميز ليس غريبًا على الكرة المصرية فقد سبق له إدارة عدة مباريات لفريق الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا كان أبرزها مباراة الأهلي في نصف النهائي نسخة 2017 أمام النجم الساحلي (فاز الأهلي 6-2)، ونصف نهائي نسخة 2018 أمام وفاق سطيف (خسر الأهلي 2-1).