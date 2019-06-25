مدرب الكونغو: ننظر لمباراة مصر بوجهة نظر مختلفة.. ولم نفقد أمل التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، أن هدف فريقه هو الفوز والعودة لأجواء المنافسة عندما يلتقي بمنتخب مصر في منافسات الجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2019.



وقال إيبينجي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "الخسارة من أوغندا كانت صعبة ولكنها الحياة ويجب فورًا العمل والتجهيز للقاء الفريق المصري ولابد من الفوز وحصد الثلاث نقاط".



وأوضح المدرب: "عندما اقرأ الإحصائيات فإننا قدمنا مستوى سيء أمام أوغندا ولم يكن اللاعبون في المستوى المطلوب تمامًا والكل كان خارج المستوى ولكن بعد الخسارة الفريق تعاهد على الفوز".

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وعن مواجهة منتخب مصر قال إيبينجي: "ننظر لمباراة مصر بوجهة نظر مختلفة فهو فريق يلعب على أرضه ووسط جماهيره ويحتاج للفوز من أجل التأهل وفي المقابل هدف فريقي هو الفوز والعودة لأجواء المنافسة على بطاقة التأهل".



وواصل المدير الفني للكونغو: "سنعمل أمام مصر على عدم الخسارة والخروج ولو بنقطة تساعد على التأهل أمام زيمبابوي في الجولة الأخيرة، سنلعب أمام مصر بفلسفة إذا لم تفوز عليك ألا تخسر وهدفنا النقطة".



وتابع إيبينجي: "سنتعامل جيدًا أمام مصر، درجة الحرارة ليست مبررًا للخسارة أمام أوغندا، الكونغو بلد قوي للغاية ويمتلك مواهب عديدة، والبلد في تطور مستمر وهناك عديد من الأندية الأوروبية التي تنقب عن المواهب في الكونغو حاليًا".



واختتم المدرب: "الخسارة من أوغندا كانت قاسية للغاية ولكن الجميع تجاوز الأمر سريعا والكل يعمل حاليًا على تحقيق حلمه في الكان، والكونغو دولة كبيرة في إفريقيا ولها حلم مشروع في المنافسة يومًا على لقب البطولة، وعليه ألا يفقد الأمل في التأهل".