هيدرسيفلد يرفض عرض الأهلي لتمديد إعارة رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال نادر شوقي، وكيل اللاعب رمضان صبحي، إن إدارة نادي هيدرسيفلد تاون الإنجليزي، رفضت العرض الذي تقدم به النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وكانت إدارة النادي الأهلي قد بدأت التحرك من أجل تمديد تواجد رمضان صبحي مع النادي الأهلي، بعد أن تمت إستعارته الشتاء الماضي حتى نهاية الموسم الجاري.
وأضاف شوقي من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء، أن إدارة النادي الإنجليزي، رفضت عرض الأهلي والذي طلب فيه مسؤولو القلعة الحمراء استعارة اللاعب لمدة موسم مقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن تواجد رمضان مع الأهلي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.
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