كيف تستقبل "تايم سبورت" لمشاهدة مباراتي ختام الجولة الأولي بكأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

عشاق كرة القدم الأفريقية على موعد مع ختام الجولة الأولي من دور المجموعات بمباراتي المجموعة السادسة بين الكاميرون وغينيا بيساو فى السابعة مساء وغانا وبنين فى العاشرة مساء على ستاد الإسماعيلية.

وتذاع مباراة الكاميرون وغينيا فضائياً عبر قنوات "بي إن سبورتس ماكس 1 و2" القطرية بتعليق جواد بادة وتنقل نفس القناتين مباراة وغانا وبنين بتعليق محمد بركات فيما تنقل قناة "تايم سبورت" البطولة أرضياً.

ويعلق على مباراة الكاميرون وغينيا بلال علام أمام المباراة الأخرى فيعلق عليها حاتم بطيشة فيما يقود الأستوديو التحليلي .أحمد شوبير الذي يستضيف طه اسماعيل وحازم إمام والحج ضيوف

وستكون قناة "تايم سبورت" على ترددين أرضي وفضائي؛ الأرضي هو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي، وتم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية بحيث يسهل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي.

وستكون قناة "تايم سبورت" على ترددين أرضي وفضائي؛ الأرضي هو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي، وتم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية بحيث يسهل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي.

ماذا يعني نقل تردد "تايم سبورتس" الأرضي للقناة الثانية؟

وأعلنت قناة "تايم سبورتس" إسناد مهمة التعليق على المباراة المرتقبة إلى المعلق السعودي فهد العتيبي الذى انضم إلى القناة

فهد العتيبي يُعلن انضمامه لقناة تايم سبورت

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تردد "تايم سبورتس" الأرضية بسيط للغاية يتمثل في إجراء عدة خطوات كالتالي:

- الحصول على إريال أو جهاز استقبال صغير داخلي أو خارجي إن أمكن.

- توصيل الإريال بالتلفزيون وإلغاء توصيله بالريسفير.

- ضبط إعدادات التلفاز لاستقبال البث.

- البحث عن القنوات الأرضية من زر البحث الأوتوماتيك أو اليدوي.

- عند ظهور قناة "تايم سبورتس" اخرج من إعدادات البحث واعمل حفظ للقناة الأرضية "Save And Exit".

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