أول تعقيب من المحمدي على واقعة "انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط

قال أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري، أن الفريق أغلق صفحة مباراة زيمبابوي تماما وبات مستعدا للقاء الكونغو، وأن اللاعبون تابعوا لقاء أوغندا والكونغو والفريق أصبح جاهزاً، مشيراً إلى أن الفوز يؤهل مصر للدور الثاني والكونغو ستعمل على الفوز لتعويض خسارتها أمام أوغندا.



وتحدث المحمدي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة عن أزمة اللاعبين وفتاة الإنستجرام: "الأمر لم يأخذ أكثر من دقيقتين والجميع ركز في الملعب، وأجيري اجتمع لوقت قليل مع اللاعبين وطالب الفريق بالتركيز والبعد عن المشاكل".



وأضاف: "السوشيال ميديا في مصر تضخم الأمور في كل مرة، والأمر لم يأخد وقتا والكل على قلب رجل واحد داخل المعسكر".



وتابع المحمدي: "نركز في مواجهة الكونغو الديمقراطية من يوم السبت الماضي، فهو فريق جيد جدًا، المباراة صعبة للغاية لأن كلا الفريقين يرغبان في تحقيق الفوز، والجميع جاهز لهذا اللقاء".

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وواصل قائد المنتخب الوطني: "تابعنا مباراة الكونغو السابقة أمام أوغندا وهو منافس جيد رغم الخسارة التي تعرض لها".



وأشار المحمدي إلى أن المنتخب يسعى لتحسين أدائه أمام الكونغو: "منتخبنا تأثر نسبيًا بضغوط مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي، ونسعى لتحسين الأداء أمام الكونغو".



وأكد المحمدي على أهمية دور زميله محمد صلاح: "صلاح يتعامل جيدا مع الضغوط ومستواه في لقاء زيمبابوي ليس للضغط، هو تعامل مع مواقف أصعب مع المنتخب وليفربول، ووجوده مهم جدا بفضل إمكانياته وخبراته، صلاح يساعد اللاعبين داخل الملعب بصورة رائعة".



واختتم المحمدي تصريحاته: "عندما يلعب المنتخب على أرضه ووسط جماهيره يجب أن يكون حافزا وليس صغطا، تراجعنا في الشوط الثاني بصورة واضحة أمام زيمبابوي، وأجيري تحدث مع اللاعبين حول الحلول لهذه الأزمة والمنتخب سيظهر بشكل مغاير تماما أمام الكونغو".