قلق في ريال مدريد من رحيل الثنائي

يخشى نادي ريال مدريد من فقدان فرصة الحفاظ على ثنائي الفريق الشاب سيرجيو ريجيلون الظهير الأيسر وقلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران.

ريغيلون ينتهي عقده في عام 2021 واعتمادًا على سيقدمه هذا الموسم سيتحدد إذا كان يجدد أم لا ، فاران ، من ناحية أخرى ، ينتهي العقد في عام 2022 ويريد زيدان تجديده ليجعله يشعر بأنه ركن رئيسي في كل الإتجاهات.

يعرف ريال مدريد أن المدرب الفرنسي لن يعتمد على ريغيلون، لكنه لا يعرف جيدًا أين سينتهي الموسم المقبل ، وقبل كل شيء، والأهم من ذلك يأمل النادي في تمديد عقد اللاعب قبل رحيله هذا الصيف على سبيل الاعارة.

تردد اللاعب الفرنسي في تحديد مستقبله، لكن بعد إعلانه أنه سيواصل اللعب في برنابيو وعودة زيدان الذي سيشعره أنه لاعب أساسي سيجدد النادي الأبيض عقده، وهو أمر لا يبدو بعيدًا عن سياسة النادي.