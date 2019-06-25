نادال ينتقد معيار اختيار المصنفين الأوائل في ويمبلدون

انتقد الإسباني رافائيل نادال، معيار اختيار المصنفين الاوائل في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، الذي يأخذ بعين الاعتبار النتائج المحققة على الملاعب العشبية دون “احترام نظام” التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، ما يضعه في المركز الثالث خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والسويسري روجر فيدرر.

صرح نادال خلال مقابلة بثت على قناة موفيستار الإسبانية: “الشيء الوحيد في هذه المسألة الذي لا يبدو جيداً بالنسبة لي، هو أن بطولة ويمبلدون هي الوحيدة التي تفعل ذلك”.

وتابع: “الامر لا يتعلق بحالتي فقط، حصل عدة مرات أن بعض اللاعبين وبفضل مزاياهم الخاصة لانهم لعبوا بشكل جيد طوال العام على مختلف أنواع أرضيات الملاعب، أن حصلوا على ترتيب في التصنيف العالمي، ولكن هناك في ويمبلدون لا نحترم التصنيف ونفرض عليهم قرعة أكثر تعقيداً”.

وبينما تعتمد بطولات الغراند سلام الاخرى على ترتيب التصنيف العالمي للاعبين المحترفين من أجل اختيار تصنيف اللاعبين الاوائل، والذين يحصلون على أفضلية خلال القرعة، تعتمد بطولة ويمبلدون التي تنطلق في الأول من يوليو (تموز) المقبل، على ترتيب خاص بها يأخذ بعين الاعتبار التصنيف العالمي للاعبين، ولكن أيضاً النتائج على الملاعب العشبية.