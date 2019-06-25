“اتفاق شفهي” بين نيمار وبرشلونة للعودة إلى كامب نو

توصل البرازيلي نيمار وبرشلونة إلى “اتفاق شفهي”، يقضي بعودة المهاجم إلى صفوف الفريق الكاتالوني، كما كشفت صحيفة سبورت، التي اعتبرت بانه “يبقى تحقيق الأصعب”، وهو إقناع فريقه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي بالتخلي عن نجمه.

قالت الصحيفة دون أن تذكر أي مصدر: “يملك برشلونة اتفاقاً شفهياً مع نيمار لكي يرتدي قميص “البلاوغرانا” للمواسم الخمسة المقبلة”.

وأضافت: “وافق نيمار على العقد المعروض عليه من قبل برشلونة، وهذا ما تستطيع سبورت تأكيده بطريقة حصرية، موافقة اللاعب كانت حاسمة، وقد وافق على تخفيض راتبه الى النصف مقابل ما يتقاضاه حالياً، مشيرة إلى عرض برشلونة الحالي هو 24 مليون يورو، القريب مما كان يتقاضاه في برشلونة قبل رحيله إلى سان جيرمان عام 2017.

وتشير الصحف إلى أن نيمار يتقاضى أجراً سنويا مقداره 35 مليون يورو في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

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نقطة أخرى قد تسهل من عودة نيمار إلى برشلونة، هو أن اللاعب قرر سحب الدعوى المقدمة ضد الفريق الكاتالوني المتعلقة بعدم دفع الأخير تعويضات له تقدر بـ26 مليون يورو لدى رحيله عنه.

وبقيت صحيفة سبورت حذرة في ما يتعلق بإتمام الصفقة، وإقناع سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، بعد انتقاله إليه مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو صيف عام 2017.

وأضافت: “هذا الاتفاق الشفهي خطوة عملاقة في المفاوضات للانتقال النهائي للبرازيلي، لكن الأمر الأكثر تعقيداً يبقى الحصول على موافقة باريس سان جرمان بالتخلي عنه، مشيرة إلى أن المفاوضات تتم عبر “وسيطين”، نظراً للعلاقات السيئة بين الناديين.