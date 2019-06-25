أمم أفريقيا: غانا تبدأ المشوار وعينها على انتزاع الفوز من بنين

يبدأ المنتخب الغاني حملته نحو استعادة لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الغائب عنه منذ 37 عاماً، عندما يستهل لقاءته في النسخة الحالية للمسابقة القارية المقامة حالياً في مصر، أمام منتخب بنين، اليوم الثلاثاء، بإستاد الإسماعيلية، في المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات.

يطمح منتخب غانا لتحقيق انتصار كبير على نظيره البنيني، ليوجه من خلاله رسالة إلى جميع منافسيه في البطولة، بأنه قادم بقوة للفوز بالبطولة، التي يحلم بالحصول عليها للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 1982.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في 6 مواجهات رسمية، حيث كان التفوق لمصلحة المنتخب الغاني، الذي حقق 4 انتصارات، مقابل فوز يتيم لبنين، فيما خيم التعادل بينهما على لقاء وحيد.

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ويسعى المنتخب الغاني لمصالحة جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب إخفاقه في التأهل لنهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا العام الماضي، حيث يتطلع مديره الفني المحلي كويسي أبياه لإعادة البريق للمنتخب الملقب بـ”النجوم السوداء”، الذي فقده في السنوات الأخيرة.

ويأمل أبياه الذي عاد لتدريب المنتخب الغاني في أبريل (نيسان) 2017، بعد فشل الفريق في الفوز بالنسخة الماضية لأمم أفريقيا التي جرت بالغابون في نفس العام، في تكرار إنجازاته مع الفريق خلال ولايته الأولى ما بين عامي 2012 و2014، والتي شهدت تأهل غانا لمونديال البرازيل قبل 5 أعوام.

ويعتمد أبياه على كتيبة هائلة من المحترفين بالخارج، في مقدمتهم المهاجم المخضرم أسامواه جيان، الذي تراجع عن قراره بالاعتزال الدولي مؤخراً.