قياسات بدنية لثلاثي الأهلي بسبب غيابهم عن التدريبات

يخضع صلاح محسن وناصر ماهر ومؤمن زكريا، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقياسات بدنية اليوم، بعد غيابهم عن مران الفريق أمس لظروف خاصة وحصولهم على إذن من الجهاز الفني. واشتمل مران الأهلي أمس على القياسات البدنية فقط، واستعان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بأجهزة جديدة في المران للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين في مستهل فترة الإعداد الأولى التي يخوضها الأهلي في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا خلال شهر يوليو المقبل للدخول في معسكر تدريبي يشتمل على بعض التجارب الودية. وخضع جميع اللاعبين للقياسات البدنية باستثناء الثلاثي صلاح محسن وناصر ماهر ومؤمن زكريا، الذين حصلوا على إذن للغياب على أن ينتظموا في مران الفريق اليوم.

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