مدرب حراس الأهلي يتحدث عن مستوى محمد الشناوي في كأس أمم إفريقيا

قال طارق سليمان مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه على تواصل مستمر مع محمد الشناوي حارس الفريق المتواجد حاليا في صفوف المنتخب المصري ويشارك في بطولة إفريقيا، واستطاع أن يقدم مباراة جيدة أمام زيمبابوي في أولى مباريات المنتخب ببطولة إفريقيا التي تقام على الملاعب المصرية وتستمر إلى 19 يوليو المقبل.

وشدد سليمان، على أن الشناوي ظهر بشكل مميز في مباراة زيمبابوي وأن المنافسة مع الثنائي أحمد الشناوي ومحمود جنش تصب في مصلحة المنتخب بشكل عام، ودافع قوي للثلاثي من أجل التركيز في البطولة والتمسك بالفرصة.

وأكد مدرب حراس الأهلي، أن إحصائيات الشناوي مع الأهلي على مدار الموسم مميزة للغاية وأنه بصفة شخصية حريص على تسجيل الأرقام وكافة الإحصائيات الخاصة بالحراس، ومن بينهم الشناوي والذي ارتفع مستواه بشكل كبير مع نهاية الموسم وكان أحد الأسباب في النتائج التي حققها الفريق رغم المباريات الصعبة التي خاضها الأهلي.

وأشار سليمان، إلى أن كأس الأمم الإفريقية بدأت تظهر ملامحها مع توالي المباريات وشاهدنا فرق قوية ترغب في المنافسة على اللقب، وهو ما يؤكد أن البطولة صعبة و ليست سهلة.