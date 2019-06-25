مدرب الأهلي يتحدث عن معسكر إسبانيا ومشاركة مصر في كأس أمم إفريقيا

قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وضع خطة إعداد بدأ الفريق في تنفيذها من يوم السبت الماضي، وأنه يأمل أن يكون المردود سريعا من خلال النتائج في الفترة المقبلة.

وقال قمصان إن معسكر إسبانيا فرصة جيدة للمدير الفني واللاعبين ، خاصة أن التعايش من خلال المعسكرات أفضل بكثير من مجرد التدريبات، في ظل التقارب الكبير بين الجهاز واللاعبين وهو ما يتيح للمدير الفني فرصة أكبر في أن ينقل أفكاره من خلال التدريبات أو المحاضرات وفي التجارب الودية التي يخوضها الفريق.

وأوضح المدرب المساعد بالأهلي أن الفترة الماضية شهدت صعوبات كثيرة أبرزها عدد المباريات التي خاضها الفريق خلال فترة زمنية قصيرة للغاية، وهو ما يصعب مهمة أي مدير فني في نقل فكره بالكامل للاعبين وتدريبهم على أسلوبه وطريقته.

وأشار قمصان، إلى أن لاسارتي يعرف جميع إمكانات اللاعبين وقدراتهم من خلال الفترة التي قضاها مع الأهلي، لكن معسكر إسبانيا سيساهم بشكل أكبر في تحقيق الانسجام بحيث يستوعب جميع اللاعبين فكر الجهاز الفني لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها. Advertisements

وتطرق قمصان للحديث عن بطولة كأس الأمم الإفريقية قائلا إن البطولة توقيتها مناسب جدا وعدد الفرق ساهم في وجود أكثر من فرصة للتأهل، بالإضافة إلي أن وجود هذا الكم الكبير من اللاعبين المحترفين يزيد من المنافسة وقوة المباريات.

وأكد مدرب الأهلي أن مفاجأة البطولة كانت في الفرق المتوسطة التي يرى البعض أنها فرق صغيرة لكنها أدت بشكل جيد، ولم نشهد أية نتائج كبيرة كما كان يحدث من قبل في بطولات سابقة، وهناك فرصة للاعبين من أجل تقديم شيء لبلادهم في هذا الحدث الكبير الذي تستضيفه مصر.

وأعرب قمصان عن أمله في أن يتوج المنتخب الوطني باللقب ويسعد جميع المصريين الذين ينتظرون العودة من جديد إلى الريادة الإفريقية والتربع على عرش بطولات القارة السمراء.