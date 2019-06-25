أكد الفرنسي سبسيتان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن مباراة غدا الأربعاء أمام زيمبابوي، بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في أمم أفريقيا، مهمة للغاية، مشددا على تركيز فريقه للعب بكل قوة وحصد نقاطها الثلاث، علما أن التعادل والنقطة الرابعة تمنح أوغندا التأهل للدور التالي بنسبة كبيرة. وأضاف ديسابر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوغندا وزيمبابوي: “سنبذل قصارى جهدنا غدا أمام زيمبابوي التي تملك منتخبا جيدا ويسعون لتعويض خسارة الافتتاح أمام مصر”. وتابع: “نركز على مواجهة زيمبابوي فقط ولا أشغل تفكيري حاليا في لقاء مصر بالجولة الثالثة، بالطبع حال حصولنا على نقطة أو أكثر أمام زيمبابوي، سيكون الوضع أفضل في مواجهة مصر لكن علينا أولا الانتهاء من لقاء الغد ثم التفكير في مواجهة أصحاب الأرض ونأخذ الأمر خطوة بخطوة، ومن الأفضل حسم التأهل قبل الاصطدام بالفراعنة”. وأضاف: “سيكون فاروق ميا حاضرا في مباراة زيمبابوي، وهو لاعب يمتلك مهارات عالية للغاية وسعيد بكونه أحد أعضاء فريقي، فهو لاعب كبير يساعدنا كثيرا في تخقيق نتائج إيجابية”.

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كانت هذه تفاصيل خبر ديسابر يتحدث عن مواجهة زيمبابوي ويؤكد: “لا انشغل بمواجهة مصر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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