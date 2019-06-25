برشلونة يتواصل لحل نهائي لضم نيمار

اقترب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني مره آخرى.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة أتم اتفاقه مع نيمار، واللاعب بات أقرب من أي وقت مضى من العودة ليلعب مرة أخري بين جدران

كامب نو.

وأكدت الصحيفة أن نيمار وافق على كل الشروط، وعلى تقليص راتبه السنوي، حيث كان اللاعب يتقاضي مع النادي الفرنسي ما يقارب 37 مليون يورو في الموسم ، وسينخفض هذا الراتب إلى 24 مليون يورو سنويًا، وهو

الذي كان متفق عليه مع اللاعب البرازيلي، في اّخر عقد له مع الفريق.

ويرى اللاعب في الفترة الأخيرة أن الراتب ليس كل شئ، ولكنه يبحث عن إستعاده مستواه المعهود، بعد الفترة العصيبة التي قضاها اللاعب بداخل حديقة الأمراء.

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وإنتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017 ، في صفقة بلغت حينها 222مليون يورو لليصبح حينها أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.