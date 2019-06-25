الزهور يوقع عقود رعاية النادى بأرقام غير مسبوقة

يوقع غدا الأربعاء مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، عقود رعاية النادى خلال السنوات المقبلة بمقر النادى بالتجمع الخامس.

يكشف مجلس الإدارة عن التفاصيل الكاملة لعقود الرعاية والشركات التى سوف تتعاقد مع النادى خلال مؤتمرا صحفيا ضخما يعقد بفرع النادى بالتجمع الخامس بحضور رموز النادى على رأسهم الفريق زاهر عبد الرحمن رئيس النادى الأسبق.

من جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس النادى أن مجلس الإدارة يجهز هذه الاتفاقية منذ فترة طويلة بعد دراسة مطولة مع كافة قطاعات النادى فى التسويق والشئون القانونية والجهاز التنفيذى من أجل تحقيق أعلى استفادة مادية يمكن من خلالها الاستمرار فى تقديم الخدمات وسياسة إعادة التطوير التى انتهجها المجلس منذ توليه المسئولية.

أشار الدمرداش إلى أن شركات الرعاية والمؤسسات الكبرى التى سوف يعلن عنها خلال المؤتمر كانت لديه تخوف فى

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الماضى من التواجد والشراكة مع نادى الزهور، مؤكدا على أن هذه الشركات تغيرت نظرتها بعدما شاهدت وتأكدت من الطفرة الإنشائية التى تحققت داخل النادى على مدار عام ونصف تقريبا فضلا عن التواجد المتميز الذي يحققه النشاط الرياضى فى جميع الألعاب وتنظيمه لكافة البطولات المحلية والإقليمية.

أشاد رئيس نادى الزهور بالجهود المضنية التى بذلها أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على مدار الفترة الماضية فى جميع الملفات التى تسند اليهم، مشيرا إلى أن الثلاثى على عادل أمين الصندوق ومحمد مطيع ومؤمن عادل فوزى أعضاء المجلس لعبوا دورا هاما و استطاعوا إبرام اتفاقات متميزة فى عقد الرعاية المزمع الإعلان عنه سوف يحقق عوائد مالية غير مسبوقة فى تاريخ

النادى.

اضاف الدمراداش، أن الزهور استطاع خلال وقتا قصيرا السعى وراء استعادة بريق النادى من جديد فى استضافة وتنظيم المحافل الكبرى بعد انتخاب المجلس الحالى الذى يبذل قصارى جهده من أجل وضع النادى فى مكانه الطبيعى بين أندية مصر الكبرى مثلما كان يحدث فى عهود سابقة.

أشار الدمرداش إلى أن نتائج النشاط الرياضى المتميزة تؤكد على أن أبطال النادى فى فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس سوف يستحوذون على العديد من الألعاب الفردية والجماعية مثل الجودو و اليد والطائرة والسلة وكرة السرعة والكاراتيه والريشة الطائرة الاسكواش والجمباز.

شدد رئيس الزهور أن النادى استعاد هيبته المفقودة منذ عدة سنوات فى تقديم كافة الخدمات لأعضائه من خلال الحفلات الكبرى لنجوم الغناء فى العالم العربى على رأسهم المطرب تامر حسنى الذى أحيا حفل شم النسيم بمقر النادى بالتجمع الخامس، مشددا على أن مجلس الإدارة يسعى إلى تلبية كافة احتياجات أعضاء الجمعية العمومية عن طريق تحديث وتطوير الخدمات الداخلية سواء فى فرع مدينة نصر أو التجمع الخامس مثل المطاعم الكبرى وغرف الملابس وأماكن الجلوس.