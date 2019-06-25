أعلن مسئولو النادى الاسماعيلى بداية إختبارات الناشئين لمختلف المراحل السنية مع بداية الشهر المقبل بملعب مركز شباب الشيخ زايد فى الإسماعيلية. ويبدأ النادى فى طرح الاستمارات مطلع الشهر القادم بمقر مركز شباب الشيخ زايد على أن تبدأ الإختبارات منذ التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا . ظهرًا . أصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الداويش، المشرف العام على قطاع الكرة قرارا بتكليف طارق زين المدير الفنى لفريق 99 والأمل وعضو اللجنة الفنية بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين. كما كلف عثمان إسماعيل حفنى المدير الفنى لقطاع الناشئين بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع البراعم والأكاديميات. جاء ذلك ، فى أعقاب الجلسة التى عقدها رئيس النادى مع الثنائى المذكور فى ظل الخبرات العريضة التى يتمتعان بهما ، بجانب انهما على دراية تامة بكل الظروف المحيطة بالقطاعين ووضعهما خطط تستهدف النهوض بهما واعادتهما كمصدر أساسى لاختيار وتصعيد اللاعبين للفريق الاول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يعلن موعد بدء اختبارات الناشئين لمختلف الأعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.