اليوم.. مصر ولبنان في نهائي البطولة العربية لناشئي السلة

يواجه منتخب مصر نظيره لبنان مساء، اليوم الثلاثاء، في نهائي البطولة العربية لناشئي السلة تحت 16 سنة لنسختها الـ18.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى رفيق يوسف، المدير الفني للمنتخب الوطني، في

حصد اللقب العاشر لتواصل مصر الصدارة، بينما يرغب منتخب لبنان في خطف الفوز، والحصول على البطولة الثانية في تاريخه.

وتأهل منتخب مصر للنهائي على حساب تونس،

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بينما تأهل لبنان للنهائي على حساب السعودية

ويشارك في البطولة 6 منتخبات عربية، وهم مصر المستضيفة، والسعودية، ولبنان، وتونس، والبحرين، والجزائر.

وتعد مصر الأكثر حصولا على البطولة العربية لناشئي السلة برصيد 9 بطولات، ويليها سوريا برصيد 4 بطولات،

ويليها السعودية ولبنان وليبيا برصيد بطولة واحدة لكل منهم.