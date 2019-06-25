الأهلي يواصل تدعيم فريق السلة استعداداً للموسم الجديد

قال رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع أحمد عمارة لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة"رجال" في الموسمالجديد.
وأوضح عبدالقادر أن اللاعب انضم لصفوف الفريق بعقد مدته 4 سنوات، وتم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بانتقاله إلى
وأشار عبدالقادر إلى أن التعاقد مع عمارة جاء بالتنسيق مع أشرف توفيق المدير الفني لفريق السلة، وفي إطار جهود تدعيم الفريق بشكل مناسب من أجل المنافسة بقوة على كل البطولات.
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