رمضان صبحي يواصل التأهيل في الجيم

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رمضان صبحي أدى تدريباته في الجيم، أمس الاثنين، بسبب تعرضه لكدمة في الركبة، وأن

الجهاز حرص على منحه الوقت الكافي للتعافي، والعودة مجددا إلى المشاركة الجماعية.

وظهر رمضان صبحي في ملعب

التتش، أمس، بعد الانتهاء من أداء بعض التدريبات في الجيم، فيما يتحدد، اليوم الثلاثاء، فرص مشاركته في مران الفريق.

ويؤدي الأهلي تدريباته فترة واحدة، اليوم، وغدا، فيما يخوض تدريبات على فترتين، الخميس المقبل.