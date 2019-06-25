رمضان صبحي يواصل التأهيل في الجيم

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رمضان صبحي أدى تدريباته في الجيم، أمس الاثنين، بسبب تعرضه لكدمة في الركبة، وأنالجهاز حرص على منحه الوقت الكافي للتعافي، والعودة مجددا إلى المشاركة الجماعية.
وظهر رمضان صبحي في ملعب
ويؤدي الأهلي تدريباته فترة واحدة، اليوم، وغدا، فيما يخوض تدريبات على فترتين، الخميس المقبل.
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