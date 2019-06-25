مدرب حراس الأهلي: الشناوي لعب مباراة جيدة مع منتخب مصر أمام زيمبابوي

قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه على تواصل مستمر مع محمد الشناوي، حارس الفريق المتواجد حاليا، في صفوف المنتخب الوطني، ويشارك في بطولة أفريقيا، واستطاع أن يقدم مباراة جيدة أمام زيمبابوي في أولى مباريات المنتخب ببطولة أفريقيا التي تقام على الملاعب المصرية، وتستمر إلى 19 يوليو المقبل.

وشدد سليمان، على أن الشناوي ظهر بشكل مميز في مباراة زيمبابوي، وأن

المنافسة مع الثنائي أحمد الشناوي، ومحمود جنش تصب في مصلحة المنتخب بشكل عام، ودافع قوى للثلاثي من أجل التركيز في البطولة والتمسك بالفرصة.

وأكد مدرب حراس الأهلي، أن إحصائيات الشناوي مع الأهلي على مدار الموسم مميزة للغاية، وأنه بصفة شخصية حريص على تسجيل الأرقام، وكافة الإحصائيات الخاصة بالحراس، ومن بينهم الشناوي، والذي ارتفع مستواه

بشكل كبير مع نهاية الموسم، وكان أحد الأسباب في النتائج التي حققها الفريق، رغم المباريات الصعبة التي خاضها الأهلي.

وأشار سليمان، إلى أن كأس الأمم الأفريقية بدأت تظهر ملامحها مع توالي المباريات، وشاهدنا فرق قوية ترغب في المنافسة على اللقب، وهو ما يؤكد أن البطولة صعبة وليست سهلة.

وأوضح مدرب حراس الأهلي أن الفوز باللقب يحتاج إلى الكثير من العوامل المشتركة، أبرزها الجانب الفني، والخططي، وفي نفس الوقت تكاتف اللاعبين خارج الملعب، وأن يكون الجميع هدفهم مصلحة المنتخب، وأن هذا الأمر مسئولية جميع اللاعبين.