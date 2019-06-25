رياضة | أجيري يتحدث اللغة العربية بسبب "صلاح" ويكشف عن هدف الـ25 تسديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يتحدث اللغة العربية بسبب "صلاح" ويكشف عن هدف الـ25 تسديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر إن المنتخب جاهز تماما لمواجهة الكونغو وكل شيء سليم ولا يعاني أي لاعب مشكلة بدنية قبل مباراة الكونغو، موضحا أن الفريق المنافس قوي للغاية من خلال التحليل الفني وشاهدنا عدة مباريات للفريق وهناك اليوم جلسة أخرى للمشاهدة وهدفنا الثلاث نقاط وحسم التأهل.

أضاف أجيري في المؤتمر الصحفي، أنه غير قلق من مستوى التجانس بين اللاعبين ومع توالي المباريات سيزيد التجانس والفريق يؤدي مباريات قوية وسيتحسن المستوى في اللقاءات المقبلة، والكل يعمل ككتلة واحدة واللاعبون جاهزون لمواجهة الكونغو الهامة.

Advertisements

وتابع أجيري أن مباراة الكونغو وأوغندا كانت غريبة للغاية وكان يتوقع مستوى أفضل من الكونغو كما أن مصر كان لابد أن تظهر بمستوى أفضل أمام زيمبابوي والفريقان من وجهة نظره سيظهران بمستوى أفضل في لقاء الغد لأن الهدف الرئيسي لكل منهما هو الفوز، فمصر تبحث عن التأهل بينما يحتاج الكونغو للفوز لإعادة فرصة في التأهل.

وشدد أجيري على أن محمد صلاح لاعب يعمل جيدا بروح الفريق وملتزم تماما، وفي لقاء زيمبابوي سددنا ١٧ كرة على المرمى الآخر، والسنغال فقط أكثر منا برصيد ٢٠ تصويبة ونحن في المركز الثاني وهدفي الوصول إلى ٢٥ تصويبة مستقبلا، وروح الفريق موجودة ومحمد صلاح لا يلعب بأنانية كما يتحدث البعض ولا توجد مشاكل قائلا بالعربية: "مفيش مشكلة تماما".