الان تتابع صحيفة إسبانية: اتفاق شفهي بين برشلونة ونيمار للعودة إلى الكامب نو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برشلونة - الخليج 365:

توصل نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني، إلى اتفاق شفهي، مع اللاعب البرازيلي المحترف في صفوف باريس سان جيرمان، نيمار جونيور، يقضي بعودة المهاجم إلى صفوف الفريق الكاتالوني، كما كشفت صحيفة “سبورت” التي اعتبرت أنه “يبقى تحقيق الأصعب” وهو اقناع فريقه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي بالتخلي عن نجمه.

وقالت الصحيفة، من دون أن تذكر أي مصدر: “يملك برشلونة اتفاقا شفهيا مع نيمار لكي يرتدي قميص البلاوغرانا للمواسم الخمسة القادمة”.

وأضافت: “وافق نيمار على العقد المعروض عليه من قبل برشلونة وهذا ما تستطيع سبورت تأكيده بطريقة حصرية. موافقة اللاعب كانت حاسمة، وقد وافق على تخفيض راتبه الى النصف مقابل ما يتقاضاه حاليا.

وأشارت الصحيفة إلى عرض برشلونة الحالي هو 24 مليون يورو “القريب مما كان يتقاضاه في برشلونة” قبل رحيله الى سان جرمان عام 2017، في حين يتقاضى نيمار أجرا سنويا مقداره 35 مليون يورو في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

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نقطة أخرى قد تسهل من عودة نيمار إلى برشلونة، هي أن معسكر اللاعب قرر سحب الدعوى المقدمة ضد الفريق الكاتالوني المتعلقة بعدم دفع الأخير تعويضات له تقدر ب26 مليون يورو لدى رحيله عنه.

وبقيت صحيفة “سبورت” حذرة في ما يتعلق باتمام الصفقة وإقناع سان جرمان بالتخلي عن نيمار بعد انتقاله إليه مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو صيف عام 2017.

وأضافت: “هذا الاتفاق الشفهي هو خطوة عملاقة في المفاوضات للانتقال النهائي للبرازيلي لكن الأمر الأكثر تعقيدا يبقى الحصول على موافقة باريس سان جرمان بالتخلي عنه”، مشيرة إلى أن المفاوضات تتم عبر “وسيطين” نظرا للعلاقات السيئة بين الناديين.

وبحسب وسائل إعلام عدة، لن يتردد سان جرمان في التخلي عن نيمار في حال حصوله على عرض ضخم.

وكان نيمار أمضى أربع سنوات في صفوف برشلونة (2013-2017) واحرز في صفوفه دوري أبطال أوروبا عام 2015.

ويتعين على برشلونة، الذي أنفق 75 مليون يورو للتعاقد مع صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي الدولي فرنكي دي يونغ، ويستعد لدفع 120 مليون للحصول على خدمات الفرنسي أنطوان غريزمان، التخلي عن بعض لاعبيه في حال أراد إعادة نيمار إلى صفوفه.