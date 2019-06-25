شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أوغندا: نحترم زيمبابوي.. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام زيمبابوي، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة أمم أفريقيا ٢٠١٩ بمصر.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «هذه المجموعة جيدة للغاية، لأن بها فرق جيدة، وعلينا العمل لتحقيق الفوز في مباراة الغد».

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وتابع: «منتخب زيمبابوي جيد جدًا، خاصة في الأطراف، وسنبذل قصارى جهدنا في المباراة، وأتمنى تحقيق نتيجة طيبة».

وواصل: «نحترم منتخب زيمبابوي، ونسعى لتحسين خط الدفاع لدينا من أجل تقديم مباراة قوية أمام الفريق المنافس».

وكان منتخب أوغندا قد حقق الفوز في المباراة الأولى أماك الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، اعتلى بهم صدراة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب مصر.