شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أوغندا: لا نفكر في مواجهة مصر الآن.. أمامنا مباراة قوية مع زيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال دينيس أونيانيجو، حارس مرمى وقائد منتخب أوغندا، إن تركيز فريقه في الوقت الحالي منصب على مباراة الغد أمام زيمبابوي، خاصة أنه منتخب مميز.

وأضاف أونيانجو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد: «لا نركز في المباراة الثالثة أمام مصر، ولكن تركيزنا منصب حاليًا على مباراة زيمبابوي، لأنه فريق يمتلك الكثير من الإمكانيات الرائعة».

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وتابع: «لا نتطرق للحديث عن مباراة مصر، لأننا أمام مباراة قوية غدًا مع زيمبابوي، وهي التي تهمنا في الوقت الحالي».

وواصل: «عندما نواجه مصر ستكون المباراة صعبة بالفعل، أما مباراة الغد سنأخدها على محمل الجد».

وكان منتخب أوغندا قد حقق الفوز في المباراة الأولى أماك الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، اعتلى بهم صدراة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب مصر.