شكرا لقرائتكم مدرب حراس الأهلى: محمد الشناوى حارس مميز وقدم مباراة جيدة أمام زيمبابوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان مدرب حراس الأهلى على تواصله المستمر مع محمد الشناوي حارس الفريق المتواجد في المنتخب الوطني حيث قدم مباراة جيدة أمام زيمبابوي في أولى مباريات المنتخب ببطولة إفريقيا التي تقام على الملاعب المصرية وتستمر إلى 19 يوليو المقبل.

وأضاف سليمان أن الشناوي ظهر بشكل مميز في مباراة زيمبابوي وأن المنافسة مع الثنائي أحمد الشناوي ومحمود جنش تصب في مصلحة المنتخب بشكل عام، ودافع قوي للثلاثي من أجل التركيز في البطولة والتمسك بالفرصة.

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وأشار مدرب حراس الأهلي، إلى أن أرقام وإحصائيات الشناوي مع الأهلي تتحدث عن نفسها على مدار الموسم وتعد مميزة للغاية وأنه بصفة شخصية حريص على تسجيل الأرقام وكافة الإحصائيات الخاصة بالحراس، ومن بينهم الشناوي والذي ارتفع مستواه بشكل كبير مع نهاية الموسم وكان أحد الأسباب في النتائج التي حققها الفريق رغم المباريات الصعبة التي خاضها الأهلي.

وأكد أن كأس الأمم الإفريقية بدأت تظهر ملامحها مع توالي المباريات وشاهدنا فرق قوية ترغب في المنافسة على اللقب، وهو ما يؤكد أن البطولة صعبة و ليست سهلة، موضحاً أن الفوز باللقب يحتاج إلى الكثير من العوامل المشتركة أبرزها الجانب الفني والخططي وفي نفس الوقت تكاتف اللاعبين خارج الملعب وأن يكون الجميع هدفهم مصلحة المنتخب، وأن هذا الأمر مسئولية جميع اللاعبين.