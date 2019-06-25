شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يطلب تحديد مصيره فى الأهلي قبل العودة إلى هيدرسيفيلد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب رمضان صبحي لاعب الأهلى المعار من نادي هيدرسيفيلد الانجليزي من مدير الكرة سيد عبد الحفيظ ، بضرورة تحديد موقفه مع الفريق باستمراره وتجديد اعارته أو شراء عقده بشكل نهائي، أو عودته من جديد لناديه هيدرسيفيلد.

وتنتهى إعارة صبحي مع الأهلي يوم 1 يوليو المقبل.

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من جهتها طلبت إدارة هيدرسيفيلد من رمضان صبحي الانتظام فى تدريبات الفريق الانجليزي بداية من يوم 2 يوليو.

فى الوقت الذى تواصل فيه مسئولو الأهلى مع هيدرسيفيلد الأيام الماضية، للحصول علي خدمات رمضان صبحي مجددا ولكن إدارة هيدرسيفيلد ترغب في الابقاء علي اللاعب ضمن صفوفه في الموسم المقبل او بيعه بشكل نهائي بمبلغ يتخطي الـ٦ ملايين يورو مما يفوق قدرات الأهلي والذي ترغب ادارته في تخفيض مبلغ الشراء لنصف هذا المبلغ، او تجديد استعارة اللاعب لمدة موسم اخر وهو الامر الذي سيكلف خزينة الأهلي قرابة الـ٨٠٠ الف دولار ولكن هذا الأمر الذي تتحفظ عليه ادارة هيدرسيفيلد حتي هذه اللحظة.