سلامة نجم منتخب نيجيريا من مشكلاته الصحية في القلب

أعلنت إدارة المستشفى التي تعالج اللاعب النيجيري صامويل كالو، مهاجم فريق بوردو الفرنسي، من المشاكل الصحية التي كانت متواجدة في القلب، بعد أن تم الفحص الطبي الذي طلبه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من الاتحاد النيجيري، بخصوص حالة اللاعب حتى يتم تحديد إمكانيه مشاركته في مباريات المنتخب لنيجيريا في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

حيث قد أجرى اللاعب النيجيري الفحوص الطبية اللازمة داخل مستشفى السلام الدولي بالقاهرة، ومن المتوقع أن ينضم اللاعب يوم الثلاثاء إلى تدريبات منتخب النسور الخضراء للتمهيد لمشاركته في المباريات القادمة، حيث تخوض نيجيريا العديد من المباريات ضمن فرق المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية حيث تشمل المجموعة كل من التي تضم أيضا مدغشقر وبوروندي وغينيا.