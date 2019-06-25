لوس أنجليس ستربح مليار دولار من أولمبياد 2028

أكد رئيس بلدية لوس أنجليس، إيريك غارسيتي، أن أولمبياد 2028 ستشهد نجاح المدينة في تحقيق أرباح قياسية تبلغ مليار دولار على الأقل.

أضاف غارسيتي أن استغلال الملاعب الرياضية الموجودة سيجعل التكاليف الإجمالية منخفضة، بينما ستتجنب لوس أنجليس المتاعب المالية لمدن مستضيفة أخرى في ظل إيرادات بيع التذاكر وعقود الرعاية المنتظرة.

وقال رئيس بلدية لوس أنجليس في إشارة إلى آخر مرتين استضافت فيهما المدينة دورة الألعاب الأولمبية: "حققنا مليون دولار في 1932، و250 مليون دولار في 1984، أعتقد أننا سنحقق على الأقل مليار دولار في 2028".

وأكد غارسيتي أن هذا المبلغ سيساعد في دعم ألعاب الشباب في المدينة على مدار عقود مقبلة.