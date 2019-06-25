كوبا أمريكا: كافاني يقود أوروغواي للفوز على تشيلي وتصدر المجموعة

أحرز إدينسون كافاني هدفاً بضربة رأس لتفوز أوروغواي 1-0 على تشيلي حاملة اللقب وتنتزع صدارة المجموعة الثالثة في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم يوم الإثنين، وتصبح على موعد مع بيرو في دور الثمانية.

وارتقى مهاجم باريس سان جيرمان إلى كرة عرضية من جوناثان رودريغيز ووضعها برأسه قوية في الدقيقة 82 ليحسم المواجهة التي أقيمت بين فريقين ضمنا التأهل إلى دور الثمانية قبل اللعب معاً.

وانتزعت أوروغواي صدارة المجموعة بسبع نقاط وتراجعت تشيلي إلى المركز الثاني بست نقاط، لتضطر بذلك لخوض مواجهة أصعب في دور الثمانية مع كولومبيا وهي الوحيدة التي فازت بكل مبارياتها الثلاث.

واحتلت اليابان المركز الثالث برصيد نقطتين بعد التعادل 1-1 مع الإكوادور في نتيجة أطاحت بالمنتخبين خارج المسابقة، بينما تأهلت باراغواي ضمن أفضل منتخبين بالمركز الثالث رغم أنها حصدت نقطتين فقط في ثلاث مباريات.