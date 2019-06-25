الكأس الذهبية: هايتي تقلب الطاولة على كوستاريكا وتتصدر

خطف جيمي أليكسيس كل الأضواء، حيث تعافى من تسجيل هدف في مرماه، وأحرز هدف الفوز 2-1 قرب النهاية لهايتي أمام كوستاريكا، لتتصدر المجموعة الثانية في الكأس الذهبية.

لم يتمكن أليكسيس من التعامل مع ضربة رأس قوية من ألفارو سابورو لتدخل الكرة في مرماه بطريق الخطأ، وتتقدم كوستاريكا 1-0 بعد 13 دقيقة.

وأدركت هايتي التعادل في الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء من داكنز نازون.

وأكمل أليكسيس (21 عاماً) الانتفاضة قبل 10 دقائق من النهاية، بعدما سجل من مدى قريب بعد مجهود كبير من ديريك إيتيين، وأليكس كريستيان ناحية اليسار.

ورغم ضمان تأهل المنتخبين بشكل مبكر إلى دور ربع النهائي، فإن فوز هايتي وضعها في مواجهة مع كندا في هيوستون، بينما تلعب كوستاريكا مع المكسيك.