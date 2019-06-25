خطف جيمي أليكسيس كل الأضواء، حيث تعافى من تسجيل هدف في مرماه، وأحرز هدف الفوز 2-1 قرب النهاية لهايتي أمام كوستاريكا، لتتصدر المجموعة الثانية في الكأس الذهبية.
لم يتمكن أليكسيس من التعامل مع ضربة رأس قوية من ألفارو سابورو لتدخل الكرة في مرماه بطريق الخطأ، وتتقدم كوستاريكا 1-0 بعد 13 دقيقة.
وأدركت هايتي التعادل في الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء من داكنز نازون.
وأكمل أليكسيس (21 عاماً) الانتفاضة قبل 10 دقائق من النهاية، بعدما سجل من مدى قريب بعد مجهود كبير من ديريك إيتيين، وأليكس كريستيان ناحية اليسار.
ورغم ضمان تأهل المنتخبين بشكل مبكر إلى دور ربع النهائي، فإن فوز هايتي وضعها في مواجهة مع كندا في هيوستون، بينما تلعب كوستاريكا مع المكسيك.
كانت هذه تفاصيل خبر الكأس الذهبية: هايتي تقلب الطاولة على كوستاريكا وتتصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.