شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض معسكرا مغلقا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل اليوم، الثلاثاء، فريق الزمالك بقيادة خالد جلال، معسكر الإعداد المغلق المقرر إقامته بمدينة السادس من أكتوبر، حتى يوم السبت المقبل، فى إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى.

ويؤدي الفريق مرانا صباحيا اليوم علي ملعب النادي، بعدها يتجمع اللاعبون ظهرا من أجل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالسادس من أكتوبر، كما سيؤدي اللاعبون تدريبا في السادسة مساء اليوم علي أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالسادس من أكتوبر.

وقرر الجهاز الفنى، خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام فريق البطل الأولمبي، على ملعب دريم الذى سيؤدى عليه الفريق التدريبات أيضًا، كما قرر الجهاز الفنى للزمالك إعطاء اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأحد المقبل عقب انتهاء المعسكر المقرر له السبت، على أن يسافر الفريق إلى قبرص من أجل الانتظام فى المعسكر الخارجى يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من شهر يوليو المقبل.

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ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرًا مغلقًا غدًا الثلاثاء فى مدينة 6 أكتوبر ويدرس خالد جلال المدير الفنى للفريق الأبيض، إقامة مباراة ودية واحدة خلال المعسكر لإعداد اللاعبين بأفضل صورة قبل السفر إلى قبرص مطلع الشهر المقبل لدخول المعسكر الخارجى.