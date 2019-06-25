شكرا لقرائتكم على معلول يعود للأهلى نهاية يونيو الجارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على معلول ظهير أيسر الأهلى يتفق مع إدارة ناديه على العودة للقاهرة نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها بالتنسيق مع جهاز الكرة.

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وكان على معلول حصل على أجازته متأخراً بعد انضمامه لمعسكر منتخب تونس قبل استبعاده فى اللحظات الأخيرة من المشاركة فى كأس الأمم الافريقية، لذلك مد الجهاز الفني الأجازة للدولي التونسي على أن يسافر مع الفريق لأسبانيا لخوض معسكر الفريق هناك.

ويؤدى الأهلى تدريباته حالياً على ملعب التتش تحت قيادة مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق والذى ركز على الجانب البدنى وتدريبات الكرة وحرص على عقد جلسات منفردة مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية وتحفيزهم مع انطلاق الفترة الأولى من الاعداد والتى تقام على ملعب التتش فيما تقام الفترة الثانية فى إسبانيا.