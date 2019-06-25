شكرا لقرائتكم بورنموث الإنجليزى يطلب مواجهة الأهلى فى معسكر إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم بورنموث الإنجليزى عرضا للنادى الأهلى لمواجهته وديا خلال معسكر المارد الأحمر التدريبى فى إسبانيا، استعدادا لاستئناف مباريات الدورى، بعد أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر. وكنا الأهلى قد استقر على إقامة معسكره التدريبى فى إسبانيا خلال الفترة بين 4 إلى 16 يوليو المقبل. Advertisements وأعلن سيد عبد الحفيظ أن الأهل سيخوض 3 مباريات ودية خلال المعسكر أيام 7 و11 و15 يوليو المقبل. ويفاضل لاسارتى بين مواجهة نيوبورت وسويندون وبورنموث أندية إنجلترا، وساينت ميرين الإسكتلندى وكاترتاجينا الإسبانى ودياً، خلال المعسكر. جدير بالذكر أن الأهلى يتبقى له مباراتان فى الدورى أمام المقاولون 26 يوليو، والزمالك 30 يوليو.

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