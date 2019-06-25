شكرا لقرائتكم الأهلى يصرف النظر عن التعاقد مع ثنائى إنبى فى الصيف.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف جهاز الكرة بالأهلى بالتنسيق مع لجنة التخطيط النظر عن التعاقد مع ثنائي إنبي رامى صبري وعلى فوزي، بعد ارتباط أسمائهم بالانتقال للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد مسئولو الأهلى أن صرف النظر عن التعاقد مع على فوزي جاء لوجود الثنائي أحمد فتحى ومحمد هاني، الذين تم اتخاذ قرار برفض رحيلهما تحت أي ظرف رغم تلقيهما عروض مغرية للرحيل وذلك على الرغم من وجود قناعة كبيرة بإمكانيات على فوزي التي تؤهله للعب للأهلي، فى الوقت الذى تحفظ مسئولو الأهلى على ضم رامي صبري بسبب كبر سنه، رغم وجود حاجة ملحة لتدعيم مركز المساك.