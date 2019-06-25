شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلى يكلف طارق زين بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية للناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، طارق زين المدير الفنى لفريق 99 والأمل وعضو اللجنة الفنية، بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين. وأصدر عثمان قرارا أيضا بتكليف إسماعيل حفنى المدير الفنى لقطاع الناشئين، بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع البراعم والأكاديميات. Advertisements جاء ذلك، فى أعقاب الجلسة التى عقدها رئيس النادى مع الثنائى المذكور فى ظل الخبرات العريضة التى يتمتعان بهما، بجانب أنهما على دراية تامة بكل الظروف المحيطة بالقطاعين ووضعهما خطط تستهدف النهوض بهما وإعادتهما كمصدر أساسى لاختيار وتصعيد اللاعبين للفريق الأول.

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