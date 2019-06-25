شكرا لقرائتكم الأهلي ينهى القياسات البدنية للاعبين اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتهى الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من القياسات البدنية للاعبين فى مران الفريق اليوم الثلاثاء. وكانت الجهاز الفنى للأهلى قد قام على مدار 3 أيام فى عمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى تدريبات الفريق الجماعية، بعد انتهاء الأجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، ويقوم اليخاندرو مُخطط أحمال الأهلى بعمل القياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ينهى القياسات البدنية للاعبين اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.