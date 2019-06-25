منتخب مصر يعاقب “بطل” واقعة التحرش عمرو وردة بطريقة خاصة

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، خافير اجيري، على قرار خروج اللاعب عمرو وردة صانع ألعاب فريق المنتخب الوطني، من حسابات اشتراكه في مباراة الكونغو الديمقراطية يوم غد، خلال الجولة الثانية من مجموعة الأولى للفريق في كأس الأمم ألأفريقية 2019.

كما قرر المدير الفني للمنتخب الوطني، بعدم مشاركة عمرو وردة في مباراة الكونغو الديمقراطية، بسبب احتقان الجماهير ضده بعد الأزمة التي حدثت بفتح علاقة مع عارضة الأزياء من خلال التواصل معها عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام.

كما تأتي رغبة أجيري في أن يتم استبعاد عمرو وردة بأنه نوع من أنواع العقاب له حتى يتمكن من المحافظة على الضغوط التي يتعرض لها من الجماهير، في حالة قد قام بالمشاركة في مباراة الكونغو الديمقراطية وسط الأجواء المشتعلة.