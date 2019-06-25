اليوناني أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين

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اختير اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، جناح ميلووكي باكس، الإثنين بالقرب من لوس أنجليس أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لموسم 2018-2019.

وبات أنتيتوكونمبو (24 عاما) ثاني لاعب أوروبي فقط ينال هذه الجائزة بعد عملاق دالاس مافريكس الألماني ديرك نوفيتسكي عام 2007.

وتنافس أنتيتوكونمبو على الجائزة مع نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن الذي نالها العام الماضي، ولاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر بول جورج أفضل هداف هذا الموسم.

وحصل اليوناني على 941 نقطة مقابل 776 لهاردن و356 نقطة لجورج.

وقال أنتيتوكونمبو وهو يبكي "أريد أن أشكر زملائي ومدربي فريقي. يتطلب الأمر أكثر من لاعب للفوز بأكبر عدد من المباريات في موسم واحد".

وأضاف "أريد أن أشكر جميع من آمنوا بي عندما وصلت إلى الدوري الأميركي للمحترفين في سن 18 عاما".

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وتابع أنتيتوكونمبو الذي تلقبه وسائل الإعلام الأميركية ب"اليوناني الظاهرة": "إنها فقط البداية. هدفي هو التتويج بلقب بطل الدوري الأميركي للمحترفين".

وانضم أنتيتوكونمبو الذي ولد في اليونان من والدين نيجيريين، إلى ميلووكي باكس عام 2013، وقاده هذا العام إلى تحقيق 60 فوزا مقابل 22 خسارة في أفضل غلة في الدوري المنتظم.

ورغم ذلك خرج ميلووكي باكس من الدور النهائي للمنطقة الشرقية على يد تورونتو رابتورز الذي توج باللقب لاحقا على حساب حامله في العامين الماضيين غولدن ستايت ووريرز، علما بأن ميلووكي باكس تقدم 2-صفر على الفريق الكندي.

وأنهى أنتيتوكونمبو الموسم المنتظم بمعدل 27,2 نقطة و12,5 متابعة و5,9 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة في أفضل إحصائيات في مسيرته الاحترافية.

واختير لاعب ارتكاز يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير أفضل مدافع للموسم الثاني على التوالي، بمعدل 15,9 نقطة و12,9 متابعة في المباراة الواحدة، وهو أفضل سجل منذ بداياته في الدوري الأميركي للمحترفين عام 2013.

ونال السلوفيني لوكا دونسيتش (دالاس مافريكس) جائزة أفضل لاعب "مبتدئ" والكاميروني باسكال سياكام (تورونتو رابتورز) جائزة اللاعب الأكثر تطورا.

أما جائزة أفضل مدرب فكانت من نصيب مايك بادنيهولزر (ميلووكي باكس)، وكأس الشرف المشترك للأسطورتين لاري بيرد وماجيك جونسون.