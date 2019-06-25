بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مباريات اليوم الخامس لبطولة كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات اليوم الخامس لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
أقيمت المباراة الافتتاحية يوم الجمعة الماضي باستاد القاهرة حيث التقى المنتخب المصري مه نظيره الزيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات للمنتخبات المشاركة في البطولة.
وتختتم اليوم منافسات الجولة الأولى بمباراتين بالمجموعة السادسة والأخيرة، حيث يلتقي المنتخب الكاميروني مع نظيره غينيا بيساو، بينما تصطدم بنين بنظيرتها غانا.
وفيما يلي رصد لمواعيد المباريات والقنوات الناقلة:
الكاميرون x غينيا بيساو
تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء وتنقل عبر شبكة قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، تايم سبورت (بث أرضي)
غانا x بنين
تقام المباراة في تمام العاشرة مساء، وتنقل عبر قنوات شبكة قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، تايم سبورت (بث أرضي).
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