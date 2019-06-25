3 وديات للأهلي في معسكر إسبانيا

استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي على خوض 3 مباريات ودية للفريق الأحمر خلال معسكره التدريبي في إسبانيا. ودية للفريق الأحمر خلال معسكره التدريبي في إسبانيا. وتقام الوديات الثلاثة أيام 7 و11 و15 يوليو المقبل. ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم 26 يوليو المقبل في بطولة الدوري.

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