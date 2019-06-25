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الأهلي يحدد تفاصيل معسكر إسبانيا

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حدد النادي الأهلي تفاصيل معسكره التدريبي في إسبانيا خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

واستقر الأهلي على إقامة معسكر تدريبي في إسبانيا خلال الفترة بين 4 إلى 16 يوليو المقبل يخوض خلاله 3 مباريات

ودية.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى لتنظيم المعسكر التدريبي في إسبانيا خاصة أن هذه الشركة نجحت في تنظيم معسكر المنتخب الأولمبي في هولندا بشكل

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مميز.

وقال عمر نايل ، مسؤول الشركة ، لـ"بوابة الوفد" إن التعاون مع النادي الأهلي فخر كبير خاصة أن القلعة الحمراء تملك جماهيرية واسعة وتاريخاً كبيراً لا يخفى على أحد.

وأوضح أن الشركة ستبذل قصارى جهدها لخروج المعسكر بأبهى صورة ممكنة خلال المرحلة القادمة.

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