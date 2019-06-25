الأورجواي تتصدر وتنجو من "فخ" كولومبيا

تمكن منتخب الأورجواي من تحقيق فوز صعب وثمين على منتخب تشيلي بهدف وحيد، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد ماراكانا، ضمن بطولة كوبا أمريكا التي تقام فعالياتها في البرازيل.
استطاع "رفاق سواريز" تسجيل هدف اللقاء الوحيد بحلول الدقيقة 82 عن طريق إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان،عبر كرة رأسية جميلة، فشل حارس تشيلي في منعها من هز الشباك.
بهذا الفوز تصدرت الأورجواي مجموعتها لتتفادى مواجهة منتخب كولومبيا، الذي يقدم أداءً قويًا، وجاءت تشيلي في مركز الوصافة، وبالتالي عليها مواجهة منتخب "القهوجية"
أما منتخب ""السيليستي" فسيواجه منتخب البيرو في الدور المقبل، وهي مباراة تبدو في المتناول.
وفي مباراة أخرى لُعبت في التوقيت نفسه، سقط منتخب اليابان في فخ التعادل أمام نظيره الإكوادوري بهدف لمثله، وودع البطولة من دور المجموعات، بعد أن حصل على أسوأ مركز ثالث، فعلى رغم تساويه مع منتخب باراجواي بنقطتين لكل منهما، إلا أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.
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